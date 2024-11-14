MİT'ten insan kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı!

MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu 1'i Suriyeli 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı.

MİT'ten insan kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı!
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:06

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) elde ettiği istihbarat sonucu, aralarında PKK, IŞİD gibi terör örgütleri ile bağlantılı şahısların da bulunduğu 187 kişinin kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçeceği tespit edildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 187 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye geçişini sağlayan 9 insan kaçakçısı MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin üzerinden silah, tüfek, mühimmat, birçok telefon ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriyeli şüpheli ise, sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.


Etiketler: #İnsan kaçakçısı #MİT #Operasyon #Şanlıurfa

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