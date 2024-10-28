Bodrum’da 55 düzensiz göçmen yakalandı: 1 insan kaçakçısı gözaltında

Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:26

Güncelleme: 28.10.2024 - 11:28

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile beraberindeki 17 çocuk yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

Bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 3 çocuk yakalanırken 1 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

2 olayda toplam 55 göçmen karaya çıkarılırken gözaltına alınan insan kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı.