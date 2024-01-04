MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu: Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'li terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT, Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarını yapan "Eriş Berxwedan" kod adlı Sadık Şeyh Ahmet'i takibe aldı.
Bunun üzerine harekete geçen MİT'in saha ajanları, Irak'ta PKK/KCK'nin saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan terörist Ahmet'i düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Suriye'de rejim muhalifi hareketlerin başlamasıyla Türkiye'ye gelen Sadık Şeyh Ahmet'in 2015'te Suriye'ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi.
Uzun dönem Suriye'de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösteren Ahmet'in daha sonra Irak alanına geçerek son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla hareket ettiği saptandı.
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