MİT'ten 'Zeynep Aslan' ve 'Zeliha Mahçup' operasyonu: Saldırı hazırlığındalardı!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:53

Güncelleme: 06.01.2025 - 10:54

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Mitra Mani' kod adlı Zeynep Aslan, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Aslan, örgüt tarafından silahlandırılarak Gara, Kandil, Metina ve Haftanin'de faaliyet gösterdi.

Irak kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlerde yer alan ve son olarak Hakurk'ta bulunan terörist Aslan, psikolojik sıkıntılarından faydalanılarak Türkiye'de eylem yapması yönünde ikna edildi.

'Ekin Dilda' kod adlı Zeliha Mahçup ise küçük yaşta örgüte katıldı. 2015 yılında PKK/KCK tarafından IŞİD ile çatışmalara girmesi amacıyla Suriye'ye gönderilen Mahçup, son olarak Hakurk'ta eylem amaçlı eğitim aldı.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

MİT'in saha ajanları, PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist Aslan ve Mahçup'un, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında, faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK'lı Aslan ve Mahçup'un yurt içine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.

Ardından saha ajanları, teröristlerin yurt içine geçmek üzere hareket edecekleri tarih ve saat bilgisini netleştirdi. Adım adım takip edilen teröristler, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.