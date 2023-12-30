MİT’ten 'Remziye Altığ' operasyonu!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK-YPG maliye yapılanması sözde sorumlularından ’Viyan’ kod adlı Remziye Altığ’ı, Suriye Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:04
MİT’ten 'Remziye Altığ' operasyonu!
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MİT, hassas saha çalışmaları neticesinde Remziye Altığ’ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye’de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti.

MİT tarafından görevlendirilen özel ekip, 2016 öncesinde Türkiye’de örgütsel faaliyetler yürüttüğü ve Mersin’de PKK-KCK’nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize eden terörist Remziye Altığ’ı yakın takibe aldı.

Daha sonra PKK-YPG’nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başlayan Altığ, Suriye’nin Kamışlı şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.


MİT Operasyon pkk

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