Osmaniye merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda terör örgütünün talimatları doğrultusunda yılbaşı için eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik Osmaniye merkezli Nevşehir ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer 3 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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