Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli’de özel harekat polislerinin de desteğiyle IŞİD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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