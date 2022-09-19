MKE Kırıkkale Barut Fabrikası’nda patlama: 2 yaralı
Kırıkkale'de bulunan Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Barut Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle yaralanan Ç.G.(23) ,B.G. (28) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ
Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrikada çalışan işçilerin tamamı ise tahliye edildi. Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Patlama anını anlatan Fatih Uçar, "Öğlen istirahatine gidiyorduk. MKE Barut Fabrikası içerisine itfaiye ve polisler geldi. Şimdi müdahale ettiler. Patlama pres binasının içerisinde oldu. Biz de oturuyorduk yemeği yedik. Bizi baya bir titretti. Bizi çıkarttılar. 2 tane yaralı var, onlar da zaten ayakta" dedi.
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