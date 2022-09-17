İzmir'de, kozmetik fabrikasında yangın!
İzmir'in Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, patlamalar da oldu. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Torbalı'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, 17 Eylül saat 10.30 sıralarında yangın başladı. Alevler, hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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