İzmir'de, kozmetik fabrikasında yangın!

İzmir'in Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, patlamalar da oldu. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

DHA
17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:59
İzmir'de, kozmetik fabrikasında yangın!
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Torbalı'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, 17 Eylül saat 10.30 sıralarında yangın başladı. Alevler, hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


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