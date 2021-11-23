MKE, üzerine 'gecekondu' yapılan Kırıkkale’deki arsasını satışa çıkardı
MKE, arsayı 563 bin TL’ye satma kararı aldı. İlanda, “şahıslar tarafından bir kısmı üzerine gecekondu yapıldığı, bir kısmının bahçe olarak kullanıldığı” belirtildi.
İktidarın “Anonim Şirket (AŞ) haline getirdiği Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) ait Kırıkkale’deki araziye “gecekondu” yapıldı. MKE AŞ, çareyi arsayı satmakta buldu.
MKE AŞ Genel Müdürlüğü satış ilanı yayımladı. İlana göre, Kırıkkale Merkez Yenimahalle’de bulunan MKE A.Ş’ye ait iki parsel ihale ile satılacak. Parselin birisi 900 metrekare, diğeri de bin 75 metrekare büyüklüğünde. İlanda, satılacak parsellerin “şahıslar tarafından bir kısmı üzerine gecekondu yapılarak, diğer kısımlarının ise bahçe olarak kullanıldığı” belirtildi. Toplam 1975 metrekarelik alana sahip olan parselin ikisine birden teklif verilebilecek. İhale 7 Aralık saat 14.00’te MKE AŞ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Sonrasında ihale komisyonu gerekli görürse açık artırma veya pazalık usulü ile ihaleye devam edebilecek. Parseller satılacak. İhale konusu iki taşınmazın muhammen bedeli ise 563 bin TL olarak belirlendi.
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