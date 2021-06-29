MKE için verilen teklife yönelik tepkiler sürüyor, AKP ‘devredilemez’ maddesi koydu

29 Haziran 2021 Salı, 04:00

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu’nun anonim şirkete dönüştürülmesi için getirilen yasa teklifine muhalefetten gelen “özelleştirmenin önü açılıyor” eleştirilerine AKP’nin önergesiyle teklife “şirketin hiçbir varlığının devredilemeyeceği” hükmü eklendi. Muhalefet ve sendikalar, bu hükmün MKE’nin özelleştirilmesine engel olmadığını, MKE’nin şirkete dönüştürülmesiyle özelleştirmenin ilk adımının atılacağını vurguladı.

Türk savunma sanayiinin temelini oluşturan kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) statüsündeki MKE’nin Hazine’ye bağlı ve MSB tarafından yönetilecek anonim şirkete dönüştürülmesini öngören ve ilk bölümü cuma günü TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülen yasa teklifi, dün komisyonda görüşülerek kabul edildi. Muhalefetin, MKE’nin anonim şirkete dönüştürülerek özelleştirilmesinin önünün açıldığı eleştirileri üzerine AKP’nin verdiği önergeyle teklife yeni bir hüküm eklendi. Yasa teklifine “Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri ve sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzelkişilerine devre konu edilemez” hükmü eklendi. Ayrıca MKE hakkında Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü de teklifte yer aldı.

‘KATARLILAR MKE’Yİ ZİYARET ETMEDİ’

Teklifin sahibi AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, teklifle MKE’nin özelleştirilmesinin önünün açıldığı eleştirilerine karşı çıkarak “Biz de zaten aslında ‘özelleştirme kapsamından çıkarıyoruz, Hazine’ye bağlıyoruz’ diyoruz. ‘Satılamayacak’ ve ‘devredilemeyecek’ diye ibare ekliyoruz” dedi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, “Katar’dan gelen bir heyetin yakın zamanda MKE’yi ziyaret ettiği” iddiasıyla ilgili “Hiçbir Katarlı, MKE’nin bir fabrikasına girmedi” dedi.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, “Kırıkkale kamuoyu, bu kanun teklifini bir özelleştirmenin ön hamlesi olarak görüyor” dedi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise Tank Palet Fabrikası’nın Katar ortaklı BMC şirketine devrinin de iktidar tarafından “özelleştirme değil, işletme hakkı devri” sözleriyle savunulduğunu anımsattı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de “Biz bu filmi daha önce görmüştük. Özelleştirme propagandalarından sonra elde avuçta ne varsa satıldı” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise “Bu kanun, satışa giden yolun kapısını açıyor” dedi.

‘TEKLİF GERİ ÇEKİLMELİ’

Komisyonda konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal, “MKE özelleştirilemez, kesinlikle kamuda kalması lazım. MKE olacaksa yüzde 100 Hazine’de, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı bir kurum olması gerekiyor. Kamu İhale Kanunu’ndan da çıkarılması lazım” dedi. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer, “Devlet memurlarının, MKE’nin gelişiminin önünde engelmiş gibi yansıtılmasından rahatsızız” dedi. Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Cemalettin Sağtekin, “Talebimiz sadece bu teklifin bir şekilde geri çekilmesidir” diye konuştu. Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türker İpek de kanun teklifinde mevcut personelin düzenleme yasalaştıktan sonra ne şekilde çalıştırılacağına ilişkin sürenin 24 ay olması gerektiğini belirtti.