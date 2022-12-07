MLSA'dan ifade özgürlüğü raporu: 41 davada 67 kişiye 299 yıl hapis cezası verildi

07 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

2018’den beri ifade özgürlüğü davalarını takip eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA), 1 Eylül 2021- 20 Temmuz 2022 arasındaki dava izleme raporunu yayımladı.

23 farklı şehirde görülen 210 davanın 446 duruşmasının izlenmesiyle elde edilen verilere göre bu yıl ifade özgürlüğü davalarında verilen hapis cezalarında artış yaşandı. Buna göre izleme döneminde karara bağlanan 41 davada 67 kişiye toplam 299 yıl 2 ay 24 gün hapis cezası verildi. Bu dönemde yargılananların çoğunluğunu aktivistler, gazeteciler ve öğrenciler oluşturdu. Bir yıllık izleme dönemi içinde 90 farklı davada yargılanan kişilere yöneltilen suçlamalar arasında terör, yüzde 38 ile en yüksek orana sahip suçlama kategorisi oldu. Ardından yüzde 14 ile “Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar” ve yüzde 13 ile “2911 sayılı kanuna muhalefet” suçmaları geldi.