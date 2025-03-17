Mobil oyun kavgası: Aynı evde yaşadığı 2 arkadaşını bıçakladı
Eskişehir’de bir kişi, mobil oyun nedeniyle çıkan kavgada 2 arkadaşını bıçakla yaraladı.
Olay Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak'ta bir binada meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu 6 kişinin yaşadığı evde B.S. (23), R.S. (22) ve M.T. arasında iddiaya göre mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada M.T., arkadaşları B.S. ve R.S.’yi karnından bıçakladı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Yabancı uyruklu #mahalle #mobil oyun
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