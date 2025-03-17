Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim?
Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Çarpışma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümcül Çarpışma filminin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Arash Amel üstleniyor. Peki, Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan’in hayat verdiği Çinli bir özel güvenlikçinin hayatına odaklanıyor. Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında güvenlikçiden petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Saldırganların amacının petrol çalmak olduğu anlaşıldığında güvenlikçi, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.
ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Cena
Jackie Chan
Pilou Asbæk
Zhenwei Wang
Rachael Holoway
Max Huang
Amadeus Serafini
Hou Minghao
Rima Zeidan
Min-jung Gong
Li Ma
ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümcül Çarpışma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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