Yayınlanma: 17.03.2025 - 19:18

Güncelleme: 17.03.2025 - 19:18

Otobanda Dehşet filminin yönetmen koltuğunda Robert Harmon oturuyor. Filmin senaristliğini Hans Bauer, Craig Mitchell üstleniyor. Peki, Otobanda Dehşet filminin konusu ne? Otobanda Dehşet filminin oyuncuları kim?

OTOBANDA DEHŞET FİLMİNİN KONUSU NE?

Rennie Cray, 5 yıl önce bir trafik kazasında karısını kaybetmiştir. Karısının ölümüne sebep olan kişi kazadan sonra olay yerinden kaçmıştır. Rennie, intikam amacıyla 68 model Plymouth Barracuda'sına atlar ve Amerika'yı baştanbaşa katederek karısının katilini aramaya başlar. Aradığı kişi, James Fargo adında tekerlekli sandalyeye mahkum bir psikopattır. Fargo, 72 model Cadillac'ını modifiye ettirerek vücudunun bir parçası gibi kullanabilir hale gelmiştir. İkilinin mücadelesinin kilit pozisyonunda ise Fargo'nun yeni kurbanı olan genç ve güzel bir kadın vardır. Hızlı arabalar ve tehlikeli takip sahneleriyle dolu bir yol savaşı başlamıştır.

OTOBANDA DEHŞET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rhona Mitra

Andrea Roth

Jim Caviezel

Colm Feore

Martin Roach

Frankie Faison

Noam Jenkins

Gordon Currie

Toby Proctor

James Kee

OTOBANDA DEHŞET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Otobanda Dehşet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.