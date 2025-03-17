Otobanda Dehşet filminin konusu ne? Otobanda Dehşet filminin oyuncuları kim?
Otobanda Dehşet (Highwaymen) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Otobanda Dehşet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Otobanda Dehşet filminin konusu ne? Otobanda Dehşet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Otobanda Dehşet filminin yönetmen koltuğunda Robert Harmon oturuyor. Filmin senaristliğini Hans Bauer, Craig Mitchell üstleniyor. Peki, Otobanda Dehşet filminin konusu ne? Otobanda Dehşet filminin oyuncuları kim?
OTOBANDA DEHŞET FİLMİNİN KONUSU NE?
Rennie Cray, 5 yıl önce bir trafik kazasında karısını kaybetmiştir. Karısının ölümüne sebep olan kişi kazadan sonra olay yerinden kaçmıştır. Rennie, intikam amacıyla 68 model Plymouth Barracuda'sına atlar ve Amerika'yı baştanbaşa katederek karısının katilini aramaya başlar. Aradığı kişi, James Fargo adında tekerlekli sandalyeye mahkum bir psikopattır. Fargo, 72 model Cadillac'ını modifiye ettirerek vücudunun bir parçası gibi kullanabilir hale gelmiştir. İkilinin mücadelesinin kilit pozisyonunda ise Fargo'nun yeni kurbanı olan genç ve güzel bir kadın vardır. Hızlı arabalar ve tehlikeli takip sahneleriyle dolu bir yol savaşı başlamıştır.
OTOBANDA DEHŞET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rhona Mitra
Andrea Roth
Jim Caviezel
Colm Feore
Martin Roach
Frankie Faison
Noam Jenkins
Gordon Currie
Toby Proctor
James Kee
OTOBANDA DEHŞET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Otobanda Dehşet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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