15:17 Paris Treni filminin konusu ne? 15:17 Paris Treni filminin oyuncuları kim?
15:17 Paris Treni (The 15:17 to Paris) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 15:17 Paris Treni filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 15:17 Paris Treni filminin konusu ne? 15:17 Paris Treni filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
15:17 Paris Treni filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Dorothy Blyskal üstleniyor. Peki, 15:17 Paris Treni filminin konusu ne? 15:17 Paris Treni filminin oyuncuları kim?
15:17 PARİS TRENİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Clint Eastwood, The 15:17 to Paris filmiyle yine bir kahramanlık öyküsünü ele alacak. Başarılı yönetmen, yeni filminde Ağustos 2015’te Brüksel’den Paris’e giden trene yapılması planlanan silahlı saldırıyı önleyen üç Amerikalı’nın yaşadıklarını mercek altına alacak. Söz konusu olay; 500 kişiyi katledebilecek bir cephane taşıyan bir teröristin yaptıklarına şahit olan Anthony Sadler, Alek Skarlatos ve Spencer Stone‘un teröristi etkisiz hale getirmeye çalışması üzerine kurulu.
15:17 PARİS TRENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ray Corasani
Jenna Fischer
Judy Greer
Jaleel White
Thomas Lennon
Tony Hale
Sinqua Walls
P.J. Byrne
Steve Coulter
Irene White
Robert Pralgo
Gary Weeks
Lillian Solange Beaudoin
Matthew Barnes
Jeanne Goursaud
Elena Campbell-Martinez
Seth Meriwether
Ethan Rains
15:17 PARİS TRENİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
15:17 Paris Treni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
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