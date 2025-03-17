Yayınlanma: 17.03.2025 - 19:21

Güncelleme: 17.03.2025 - 19:21

15:17 Paris Treni filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Dorothy Blyskal üstleniyor. Peki, 15:17 Paris Treni filminin konusu ne? 15:17 Paris Treni filminin oyuncuları kim?

15:17 PARİS TRENİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Clint Eastwood, The 15:17 to Paris filmiyle yine bir kahramanlık öyküsünü ele alacak. Başarılı yönetmen, yeni filminde Ağustos 2015’te Brüksel’den Paris’e giden trene yapılması planlanan silahlı saldırıyı önleyen üç Amerikalı’nın yaşadıklarını mercek altına alacak. Söz konusu olay; 500 kişiyi katledebilecek bir cephane taşıyan bir teröristin yaptıklarına şahit olan Anthony Sadler, Alek Skarlatos ve Spencer Stone‘un teröristi etkisiz hale getirmeye çalışması üzerine kurulu.

15:17 PARİS TRENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ray Corasani

Jenna Fischer

Judy Greer

Jaleel White

Thomas Lennon

Tony Hale

Sinqua Walls

P.J. Byrne

Steve Coulter

Irene White

Robert Pralgo

Gary Weeks

Lillian Solange Beaudoin

Matthew Barnes

Jeanne Goursaud

Elena Campbell-Martinez

Seth Meriwether

Ethan Rains

15:17 PARİS TRENİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

15:17 Paris Treni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.