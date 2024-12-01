Mobil radar tespit etti: 22 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radar tarafından tespit edilen 22 kaçak göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Mobil radar tespit etti: 22 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 20:34

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 22 kaçak göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #kaçak göçmen #Kuşadası

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