Mobil uygulama üzerinden yemek siparişleri yaygınlaşıyor

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye pazarında ilk örnekleri 2000’li yıllarda görülmeye başlansa da online yemek siparişi uygulamaları çığ gibi çoğaldı ve özellikle küresel Covid-19 salgınıyla birlikte hemen hemen her eve girdi. Türkiye’nin ilk “unicorn”unu çıkaran sektörün geçen yıl yaklaşık 6-10 milyar lira arasında ciroya ulaştığı tahmin ediliyor. Sektör aynı zamanda önemli bir istihdam alanına da dönüştü.

PRİMLER ELEŞTİRİLİYOR

Lokanta ve büfe işleten yeme içme sektörü esnafı da yüksek primlerden ve geç ödemelerden şikaâyetçi olsa da esnafın dijital dünya ile tanışmalarını sağladığını söylüyor. Eski ve köklü esnaf için işler salgından sonra normale dönse de yeni açılan mekânlar, online uygulamalar ile ticari hayatına başlayabildiklerini söylüyor.

Özellikle salgın döneminde sektörün önemli isimleri yaptıkları kampanyalar ile esnafın ayakta kalabilmesi için destek oldu. Bu dönemi yaşayan esnaflardan birisi olan İstanbul Şişli’deki dönerci işletmecisi Memduh Kaya, “Pandemiyi özellikle bu uygulamalarla geçirdik. Yeni yeni isimler girdikçe de sektörde rekabet kızıştı, bize yönelik kampanyalar arttı. Özellikle bizim gibi küçük işletmeler için kendi kurye hizmetlerini vermeleri çok iyi oldu. Maliyetlerinin de farkındayız ama yine de esnafa çok yüksek geliyor komisyonları. Zaten müşteriden de getirme parası alıyorlar. Biz özellikle bu zor dönemlerde prim ödemelerinde bir destek bekliyoruz” diye konuştu.

Şişlideki bir başka kebapçı, “Ben buranın yerlisiyim, kemik müşterim var, hâlâ telefonla da birçok sipariş alıyorum ama yeni açılan mekânlar hiç telefonla sipariş almadan bütün günü online uygulamalar ile geçirebiliyor” dedi.

Öğle yemeği saatinde şişlide bir restorandan paket servis alan Taylan Kuş, isimli bir yurttaş, 2019 yılından bu yana telefonla hiç sipariş vermediğini söyledi. Özellikle indirim kampanyalarının kendisini çok cezbettiğini söyleyen Kuş, şöyle devam etti:

KAMPANYAYA KOŞU

“Son bir yıldır ilk defa şu an elden paket alıyorum. O da hem yolumun üstünde olduğu için hem evde bekleyemeyecek kadar aç olduğum için geçerken alayım diye düşündüm. Yoksa önce bütün uygulamalara girip tek tek kampanya ve fiyat kıyaslayıp öyle sipariş veriyorum” dedi. Online yemek siparişleri verdiği platform tercihini sorduğumuz Kuş şöyle cevap verdi: “Önceliğim kampanya oluyor tabii dediğim gibi. Ama genel olarak o dönemki marka imajı da etkiliyor.”

YEMEKSEPETİ ABONELİK MODELİYLE BÜYÜYECEK

Türkiye’nin “h-ticaret” şirketi Yemeksepeti’nin, yakın zamanda “Yemeksepeti+” üyelik programını müşterilerine sunacağı açıklandı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre yılın son çeyreğinde seçilmiş kullanıcılarla gerçekleştirilecek testten sonra program 2023’te devreye girecek. Aylık abonelik ücreti karşılığında üyelere pek çok özel avantaj ve ayrıcalık sunulacak. Yetkililer şu vurguyu yaptı: “Bir başka dikkat çeken avantaj ise ücretsiz gönderim olarak öne çıkıyor. Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle’nin yanı sıra, Yemeksepeti teslimatlı yemek siparişlerinde de Yemeksepeti+ üyelerinden gönderim ücreti alınmayacak.” Ayrıca ayrıcalıkların işbirlikleri sayesinde farklı markaların da sisteme dahil olmasıyla zenginleşeceğini belirtildi.

DOMİNO’S 245 DERECE İLE TÜKETİCİYE ULAŞIYOR

Domino’s’un, “mahallenin pizzacısı” sloganıyla doyurmaya doymadığı ve yeni bir yaz kampanyasıyla pizza severlere ulaştığı açklandı.

Buna göre 28 Ağustos günü bitimine kadar domino’s.com.tr ya da mobil uygulama üzerinden 2 orta boy pizza siparişi verenler sadece 55+55 TL ödeyecek. Yetkililer, “Domino’s fırınında 245 derecede piştikten sonra el değmeden paketlenen inanılmaz lezzetli pizzalar, Domino’s tutkunlarını mutluluktan uçuruyor” dedi. Ayrıca kampanyadan yararlanıp sipariş verenler, şirketin mobil uygulamasıyla “Siparişim nerede?” sorusuna anında yanıt bulacak. Bu sayede siparişlerinin durumunu cep telefonundan takip ederek pizzalarının ne zaman fırından çıktığını, kuryenin kaç sokak uzakta olduğunu ve kaç dakika sonra kapıya ulaşacağını anlık görecek.

TEKNOLOJİ VE ÜRÜN GELİŞTİRME HIZLANDI

Her geçen gün büyüyen sektöre yeni isimlerle farklı isteklere yönelik uygulamalar da ekleniyor.

Türkiye pazarında tanınmış lokantaların kişiye özel kuryelerle dağıtımını yapan sektörün lüks segmentteki temsilcisi Fuudy, geçen günlerde yeni bir yatırım aldı. Techmine’dan 11 milyon dolar değerleme üzerinden 300 bin dolar yatırım alan Fuudy, yatırımı büyük ölçüde teknoloji ve ürün geliştirme alanında kullanmayı hedefliyor. İki yıl içinde aldığı 3. yatırım olan Techmine yatırımı ile markanın değerlemesi 7 ay içinde 10.1 milyon dolardan 11 milyon dolara çıkmış oldu.

VEGANLARA ÖZEL SEÇENEK DE GELDİ

Online yemek sipariş uygulamalarında artan çeşitlilikler her türlü ihtiyaca yöneliyor. Bunun son örneği de geçtiğimiz hafta hayata geçen vegan yemek siparişi uygulaması VEGO oldu. Son günlerde artan vegan vejetaryen beslenme alışkanlığı, sipariş uygulamalarında henüz karşılığını bulamamışken sektördeki boşluğu fark eden girişimciler pilot bölge olarak seçtikleri İstanbul Kadıköy’de 19 Ağustos’ta hizmete başladı. Girişim, hizmete başlamadan önce 100 milyon TL değerleme ile tohum öncesi yatırım aldığını duyurdu. “Friends&Family” şeklinde gerçekleşen yatırım turunda öne çıkan isim ise Şerif Aras Doğruel oldu.