MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, yıllar önce 'Yemekteyiz'de yarışmış

19 Ağustos 2022 Cuma, 08:55

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri olarak yer alan Türkiye'nin en ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın 'Yemekteyiz' programına katıldığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

2011'DE YARIŞMIŞ

Yemekteyiz programının 2011 yılında yayımlanan 'Şefler' bölümüne MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya da katılmıştı. Yarışma programının o dönem yayınlanan bölümlerinde ünlü şefler yarışmacı olarak kozlarını paylaşmıştı.

2011'deki yarışmaya katılan isimler ise şöyle;

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı'nın yer aldığı yarışmaya Mehmet Şef, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü unvanlarıyla katılmıştı.