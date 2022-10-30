Adana'da 3 katlı binanın çatı katında yangın paniği!
Adana’da 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, dairedeki eşya kullanılamaz hale geldi.
Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Alevleri gören mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını diğer dairelere sıçaramadan kontrol altına alıp, söndürdü. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangında yaralanan olmazken, dairedeki eşya kullanılamaz hale geldi. Kısa süreli paniğe neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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