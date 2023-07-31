Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:09

Güncelleme: 31.07.2023 - 11:09

Türkiye'de ilk mankenlik ajansı ile kadın futbol takımını kuran ve köprüde yaptığı defile ile tanınan Nail Yurdakul, 95 yaşamını yitirdi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan, 1970'lerin 'Moda Kralı' olarak tanınan ünlü modacıdan üzen haberin gelmesi ile yurttaşlar Nail Yurdakul'un kim olduğunu, nereli olduğunu merak etmeye başladı. Peki, "Moda Kralı" Nail Yurdakul kim, nereli?

NAİL YURDAKUL KİM?

Nail Yurdakul, 1929 yılında öğretmen Halil Hamit Yurdakul'un beşinci çocuğu olarak Ankara'nın Keskin ilçesinde dünyaya geldi. 5 yaşındayken babası sayesinde Atatürk'ü bir toplantıda tanıyan Yurdakul, karşılaşmalarının ardından konuşmasından ve giysilerinden çok etkilendiğini söylemişti.

NAİL YURDAKUL KİMLERLE ÇALIŞTI?

Evli ve 1 çocuk babası Yurdakul, terzilik yaptığı dönemde Başbakan İsmet İnönü'yü giydirdi. Turgut Özal'a kurşun geçirmez yelek dikti. 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren'e sahne kostümleri hazırladı. Ajda Pekkan için yaptığı ekose giysiyi ise dünya çapında moda haline getirdi.