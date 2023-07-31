Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:00

İSTANBUL PİYANO FESTİVALİ BAŞLIYOR

İstanbul Piyano Festivali, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden gelecek piyanistlerin katılımıyla bugün başlıyor. 5 Ağustos’a kadar devam edecek festival, Şişhane Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Kampusu “BAU” Pera Sahne’de yapılacak. İstanbul Piyano Festivali’nde genç katılımcılar, deneyimli piyanistlerle buluşacak. Hem usta piyanistler hem de katılımcılar konser verecek. Şeflik ve performans sanatları seminerleri yapılacak. Genç piyanistlerin verecekleri konserler sonunda yapılacak değerlendirme sonunda Steinway ödülü kazanan katılımcılar için önümüzdeki yıl ABD, Asya ve Türkiye’de konser olanakları sunulacak.

MERCAN DEDE VE SABAHAT AKKİRAZ AYNI SAHNEDE

Sufi müziğini Doğu’ya ait etnik enstrümanlar ve Batı’nın elektronik müzik formuyla harmanlayan müzisyen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede, Mercan Dede Ensemble projesi kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz ile birlikte Maximum Uniq Açıkhava’da seyirci karşısına çıkacak. BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser 5 Ağustos’ta.

(Zeynep Kayan’ın Kurgulanan serisinden...)



KADININ GÜCÜ ADINA: ‘HEP BURADAYIZ’

İstanbul Modern’in Kadın Sanatçılar Fonu desteğiyle koleksiyonuna dahil ettiği yapıtlardan oluşan “Hep Buradayız” adlı sergi devam ediyor. “Hep Buradayız” Türkiye’den 11 kadın sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor

Sergi, Türkiye sanat tarihinde önemli yere sahip, farklı kuşaklardan kadın sanatçıların araştırdığı beden politikaları, bellek ve tarih yazımı gibi temalar çerçevesinde bir kurgu sunuyor.

Sanatçıların resim, heykel, desen ve video gibi ifade araçlarını kullanarak ürettiği çalışmaların bir araya geldiği sergide; Mehtap Baydu, Hera Büyüktaşcıyan, İnci Eviner, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Sibel Horada, Bengü Karaduman, Zeynep Kayan, Ayça Telgeren, Güneş Terkol ve Burcu Yağcıoğlu’nun farklı dönemlerdeki üretimleri yer alıyor. Kadın Sanatçılar Fonu desteğiyle müze koleksiyonuna dahil edilen sanatçıların yapıtları, “Hep Buradayız”ın yanı sıra İstanbul Modern’in koleksiyon sergisinde de görülebiliyor.