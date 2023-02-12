Molozların altında vasiyetini kaydetmişti: Enkazdan kurtulan anne söyledikleri ile Türkiye'yi ağlattı...

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:17

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 10:52

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6’lık depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar 24 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde ise 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

O VİDEO GÜNDEM OLMUŞTU

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan isimlerden biri de Fatma Kurt oldu. Türkiye onu enkaz altındaki çektiği video ile tanıdı.

Anne, baba ve iki oğul kurtarıldı ancak 12 yaşındaki Bilal kurtarılamadı. “Bilal’im kurban olduğum, şurada sesi soluğu çıkmıyor. Biz ölürsek, telefonu bulursanız herkes hakkını bize helal etsin” diyerek enkaz altında vasiyetini videoya kaydeden acılı annenin söyledikleri yine yürekleri dağladı.

“HİÇBİR ŞEY OĞLUMU GERİ GETİRMEZ”

Kurt, ailesi ve çocukları ile 5 ay önce Dönüklü Mahallesi’ndeki köylerindeki evlerinden Kahramanmaraş merkeze taşındı. Deprem onları orada buldu.

Show Haber’e konuşan 38 yaşındaki anne, “5 ay önce huzurlu bir şekilde çıktığım bu evden mutlulukla, oğlumla gittiğim bu eve acılar içinde geri döndüm. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Evladımı kaybetti. O acı tarifsiz. Artık Bilalim yok. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey oğlumu geri getirmez” dedi.

“ACI ÇEKTİ Mİ ACABA?”

Son mutlu gecelerinde oğlunu uykuya öpe koklaya uğurlayan anne, “Oğlum o kadar güzel bir çocuktu ki, o kadar mutluydu ki orada, babasına derdi ki ‘baba bu evi bana ver’; babası da ‘vermem’ derdi. Ev oğlumu aldı. Oğlum evi alamadı. Acı çekti mi acaba? ‘Bilal, gel bir öpeyim de öyle git’ dedim. Yanıma geldi, tek yanağını öptüm. Keşke iyice sarılıp her yerini öpseydim. Cesedini getirdiler oğlumun. Öptüm oğlumu son kez. O kadar güzeldi ki. Çocukluğundaki gibi… Keşke dünya kadar borcum olsaydı da Bilalim yanımda olsaydı. ‘Ağlama annem’ deyip, sarılıp sarılıp öpseydi” diyerek acısını gözyaşları içinde anlattı.

“GÖREVLİ YOKTU, DOKTORA DA GİTMEDİK”

Enkaz altındaki o videoyu nasıl çektiğini de anlatan Fatma Kurt, “Elimi telefona attım. Çünkü depremi hissettim. ‘Bir şey olursa birini ararız’ dedim. Korkunç bir gürültüyle üstümüzdeki beton tavan bizi yere yapıştırdı. Görevli yoktu. Köyden gelen annem, baban, kardeşlerim, kuzenlerim kurtardı. Çıktığımızda da ambulanslar gidiyordu, kimse durmuyordu. Biz de doktora gitmedik zaten, daha kötü durumdakileri götürmelerini istedik” dedi.

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN TOPLADIĞI PARA DA EVDEYMİŞ

Tüm Türkiye’nin yüreğine söyledikleri ile adeta hançer saplayan Fatma Kurt’un enkaz aklındayken aklına çocuklar için topladığı yardım parası geldi.

“Benim aklımda yetim çocuklar için topladığım yardım parası da vardı” ifadelerini kullanan Kurt, muhabirin ‘Borç diye bahsettiğiniz yardım parası mıydı?’ diye sorması üzerine, “Evet buzdolabı alacaktık yetim çocuklara. Para benim evimdeydi” diye konuştu.