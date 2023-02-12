Hasan Can Kaya'dan depremzede çocuklara anlamlı yardım
Exxen'de yayımlanan 'Konuşanlar' programı ile adını duyuran Hasan Can Kaya, 7 Şubat'ta deprem bölgesine 250 bin TL'lik bağış yapmıştı. Konuşanlar bilet gelirlerinin uzun süre depremzedelere aktarılacağını duyuran komedyen, anlamlı bir yardıma daha imza attı.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6’lık depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'yi hüzne boğan deprem sonrası ünlü isimler de tek yürek oldu.
250 BİN TL BAĞIŞ
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, 10 ilimizde yıkıma yol açan deprem sonrası afet bölgesindeki ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Hasan Can Kaya tarafından 250 bin TL bağış yapıldığını açıklamıştı.
"GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR"
Haluk Levent'in tweet'ini alıntılayan ünlü isim, "Arkadaşlar gün birlik günüdür. Bu ve bunun gibi bağışlar haricinde, 10 depremzede çocuğun hayat boyu eğitim masrafını üstlendik. Ayrıca Konuşanlar'daki bağışların ve bilet gelirlerinin tamamı uzun bir süre sadece deprem yakınlarına aktarılacaktır" açıklamasını yaptı.
KONUŞANLAR TEKNİK EKİBİ DE SAHADA
Sosyal medyada bir paylaşım daha yapan Hasan Can Kaya, "Ek olarak Konuşanlar teknik ekibinden arkadaşlarımız ilk günden beri sahada depremzede yakınlarına destek olmaktadır. Yaralananlar da, yarayı sarmaya çalışanlar da bizdendir" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Kendileri bile dayanamayıp sildi
- Borsa tartışması: Nebati 'Erdoğan’a söyleyememiş'
- Vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı
- Kıbrıs'a kaçan müteahhit konuştu: Babamı ihbar ettim!
- ABD Çinli şirketleri kara listeye aldı
- Erdoğan yeni kararları açıkladı
- Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı
- Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir?