Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever isyan etti: 'Bir gün önce sevdiğim bebek enkazdan çıktı...'
Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da bulunan teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, duygularını sosyal medyada dile getirdi. Kendisine yapılan eleştirilere de tepki gösterdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Hayatını kaybedenlerin sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitirenlerin sayısını bile geçti.
Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.
SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Hatay ve birçok ilde
hissedilen depremin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eşi
Zeynep Sever de zora anlar yaşamış ve ünlü çift ağlayarak yardım istemişti.
Günler sonra İstanbul'a dönen çiftten Zeynep Sever bir
paylaşım yaptı. Hatay için elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu Zeynep Sever,
kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
"YAŞADIĞIMIZA BİLE HALA İNANAMIYORUM"
Demirel, "Nasılsın diyorlar, kötüyüm diyemiyorum, utanıyorum.
İyiyim diyemiyorum, utanıyorum. Yaşıyorum diyorum, yaşıyoruz ona bile hala
inanamıyorum. Biz ne yaşadık nasıl sağ kaldık, kabus gibi bile değil bu
tanımlanacak gibi değil. Canımızı kurtarıp çıktık sevinemedim ya ona bile
utandım! Arkadaşlarımız dostlarımız enkaz altında kaldılar, bir gün önce
sevdiğim bebek enkazdan çıktı, deprem anını bile zamanla silecek kafamız belki,
ama o bekleyişi o saatleri kafamızdan nasıl sileceğiz biz? Çocuklarımın
psikolojisini nasıl düzelteceğim diye düşünüp, bunu düşündüğüme yine
utanıyorum" dedi.
"BANA AĞLAYARAK ŞOV YAPMA DİYEN VİCDANSIZLAR OLDU"
Sözlerine devam eden Demirel, şu ifadeleri kullandı:
"Çok kızgınım! Anlıyor musunuz çok kızgınım! En çok etkilenen yerlerin başında Hatay var en son yardım Hatay’a ulaştı. Yardım çağrısında bulunmak için video çektik bana ağlayarak şov yapma diyen vicdansızlar oldu, kimsenin Hatay’dan haberi bile yoktu. Hastaneler yıkıldı ambulans yok yardım yok diyorum, devleti eleştirmek için yapıyorsun diyenler oldu. Hiçbir siyasi görüşüm yok!
İktidara ne kadar uzaksam muhalefete
de bir o kadar uzağım! İnsanlar can çekişirken çıkıp birbirini eleştiren
siyasilere de, tetikte provokasyon için bekleyen gazetecilere de kızgınım!
Böyle bir zamanda eleştiri olmaz kenetlenme olur birlik olur. Utanırsın ya
utanırsın siyaset yapmaya muhalefet yapmaya! Biraz zaman geçsin yaralar
sarılsın ondan sonra yap eleştirini yapacaksan. İnanılır gibi değil."
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