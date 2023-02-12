'Depremzedelerin malzemelerini çaldıkları' iddiasıyla 32 kişi tutuklandı

Adana'da depremzedelerin malzemesini çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 09:54
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremzedelerin boşalttığı evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis depremin vurduğu ve yurttaşların evlerini bırakıp kaçtığı Çukurova ilçesinde devriye atmaya başladı. Deprem bölgesinde nöbet tutan polis, depremzedelerin malzemesini çalan 32 zanlıyı yakaladı.

32 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan zanlılar tutuklandı.


Adana depremzede Çukurova

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