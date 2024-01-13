'Morga 46 ambulans giriş yaptı' denilmişti: Bakan Koca'dan Cizre Devlet Hastanesi'ne yönelik iddialar hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı, “Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve iddianın maksadının devleti güçsüz göstermek olduğunu söyledi.
Pençe Kilit bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından; sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna 46 ambulansın giriş yaptığı iddia edilmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirmişti.
Merkezin X hesabından yapılan açıklamada, Cizre Devlet Hastanesi’nin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluğun söz konusu olmadığı belirtilerek, "'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.' iddiası doğru değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verilmişti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA GELDİ
Son olarak iddialara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da bir açıklama geldi.
Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan ‘Cizre Devlet Hastanesi’nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı’ iddiası asılsızdır.
Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır."
Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan “Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı” iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- 9 şehidin ardından Bahçeli'den sert mesajlar!
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- Kimlikleri açıklandı!
- Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde!
- Hasan Arat'tan Bakasetas iddialarına yanıt!
- CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
- 'Yoğun kar yağışı' geliyor!
- 9 şehidin ardından iktidara kritik sorular!
- CHP MYK olağanüstü toplanacak