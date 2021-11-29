Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi: O anlar kamerada
Etkili lodos nedeniyle Çatalca Serbest Bölge girişindeki saat kulesi rüzgara dayanamayarak devrildi. Kulenin yerle bir olduğu o anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’daki şiddetli lodos gün içinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehrin birçok yerinde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu iş yerleri ve binalar zarar gördü.
SAAT KULESİ DEVRİLDİ
Son olarak lodos nedeniyle Çatalca’da bir saat kulesi yerle bir oldu.
Serbest bölgenin girişindeki saat kulesinin devrildiğini fark edenler, o sırada altından geçen sürücüyü, bağırarak uyardı.
Ve araç, devrilen kulenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
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