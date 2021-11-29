Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi: O anlar kamerada

29 Kasım 2021 Pazartesi, 15:41

İstanbul’daki şiddetli lodos gün içinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehrin birçok yerinde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu iş yerleri ve binalar zarar gördü.

SAAT KULESİ DEVRİLDİ

Son olarak lodos nedeniyle Çatalca’da bir saat kulesi yerle bir oldu.

Serbest bölgenin girişindeki saat kulesinin devrildiğini fark edenler, o sırada altından geçen sürücüyü, bağırarak uyardı.

Ve araç, devrilen kulenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.