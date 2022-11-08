Siteye motorla alınmayan motokuryelerden protesto eylemi: 'Kapıları açın işimizi yapalım!'
İstanbul Küçükçekmece'de sipariş teslim etmek için girmek istedikleri siteye alınmayan motokuryeler eylem yaptı. Site önünde toplanan kuryeler, korna çalarak tepki gösterdi. Motokurye Adem Kaygısız, "CİMER'e şikayet ettik, yolun açık olduğu bildirildi. Ama site sakini değilseniz, motorla içeri almıyorlar. Hizmeti engellemeyin, kapıları açın işimizi düzgün yapalım" dedi.
Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir sitenin, imar planında kamuya açık alan bölgeye bariyer yaptırarak, motokuryelerin motosikletle girişlerinin engellediği iddia edildi. Motosikletle siteye girişleri yasaklanan motokuryeler, duruma tepki göstererek yolun açılmasını istedi.
KORNA ÇALIP PROTESTO ETTİLER
Sitenin güvenlik görevlileriyle tartışan motokuryelerin CİMER, zabıta ve polise şikayette bulunduğu öğrenildi. CİMER'den verilen yanıtta, bariyerlerin açık tutulduğu ve kuryelerin girişine engel olunmadığı belirtildi. Hukuki süreç başlatan motokuryeler, site yönetimine ihtar gönderdi.
Yolun bir an önce açılmasını talep eden motokuryeler, bugün de site önünde bir araya geldi. Site sakinleriyle yaşanan sözlü tartışmanın ardından korna çalarak protesto eylemi yaptı.
"KAPILARI AÇIN İŞİMİZİ YAPALIM"
25 yıldır motokurye olarak çalışan Adem Kaygısız, "Müşteri siparişini verdikten sonra, siteye geldiğimizde güvenlik motorla bizi içeriye almıyor. Yürüyerek götürmek zorunda olduğumuzu söylüyorlar. Geçmiş yıllarda bir motokuryenin çocuğa çarptığını iddia ediyorlar. Suç bireyseldir, kimse suçlu o kişiye yansıtırsın. Güvenlik görevlileri talimata göre hareket ediyor. Kışın kar yağdığında bile almadılar. Gerginlik çıkartmamaya çalışıyorum ama, gerginlik devam ediyor. CİMER'e şikayet ettik, geri dönüş yapıldı. Yolun açık olduğu ifade edildi. Zabıta ekipleri kontrol etti, polisler kontrol etti bir problem olmadığını söylediler. Eğer site sakini değilseniz sizi motorla içeri almıyorlar. Hizmet engellemeyin, kapıları açın biz işimizi düzgünce yapalım" dedi.
"İŞİMİZİ YAPAMIYORUZ"
Siparişleri yürüyerek teslim etmek zorunda kaldıklarını belirten Talip Can, "Hukuki süreci başlattık, avukatımız buraya ihtar gönderdi. Site yönetimi devlete ait olan bir yoldan geçmemize izin vermiyor. Biz burayı CİMER'e şikayet etmemize rağmen içeri giremiyoruz. Siparişleri yaklaşık 400 metre yürüyerek götürmek zorunda kalıyoruz. Bu şekilde işlerimizi yapamıyoruz" diye konuştu.
"İNANILMAZ BİR ÇELİŞKİ VAR"
Yaklaşık 2 yıldır motokurye olarak çalışan Onur Esim, "CİMER'den gelen cevapta, 'Yapılan kontrollerde bariyerlerin açık olduğu, kuryelerin girişine engel olunmadığı görülmüştür' denildi. Çelişki var, bariyerler her zaman kapalı ve hiçbir zaman kuryeler içeriye alınmıyor" şeklinde konuştu.
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