Motorine zam mı geldi? 8 Ocak 2025 LPG, benzin ve motorin fiyatları
Geçtiğimiz gün benzine zam yapılmıştı. Benzine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine zam geldi. Peki, Motorine zam mı geldi? 8 Ocak 2025 LPG, benzin ve motorin fiyatları
Geçtiğimiz gün benzine yapılan zammın ardından bir zam da motorine geldi. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Motorine zam mı geldi? 8 Ocak 2025 LPG, benzin ve motorin fiyatları
MOTORİNE ZAM MI GELDİ?
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zammın ardından motorine de zam geldi.
8 Ocak 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 98 kuruş artış yaşandı.
LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45.31 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45.16 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL
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