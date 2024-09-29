Motosiklet festivalinde kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta düzenlenen motosiklet festivalinde, motosikletini 'redline' diye bilinen devir kesiciye sokarak gürültü yapan sürücü Osman İşeri, kendisini uyaran Kürşat Elitaş ve Ahmet Kuvan'ın tabancayla vurdu.

Motosiklet festivalinde kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 08:55

Olay, saat 22.00 sıralarında Turhal ilçesinde meydana geldi. Turhal Motosiklet Kulübü tarafından şehirde düzenlenen motosiklet festivalinin kapanış etkinliğinde iddiaya göre, Osman İşeri, motosikletini 'redline' diye bilinen devir kesiciye sokarak gürültü yapmaya başladı.

İşeri, kendisini uyaran Kürşat Elitaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Osman İşeri, tabancayla Elitaş ve yanındaki Ahmet Kuvan’a ateş etti. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda başından vurulan Kürşat Elitaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Kuvan'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, Osman İşeri ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 


Etiketler: #tokat #motosiklet #FESTival #silah

İlgili Haberler

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı

Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı
Elini sallasan silaha değiyor: Türkiye'de kaç bin adet ruhsatsız silah var? Ruhsatsız silahlar nasıl temin ediliyor?

Elini sallasan silaha değiyor: Türkiye'de kaç bin adet ruhsatsız silah var? Ruhsatsız silahlar nasıl temin ediliyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler