Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Erdek'e giden Emirhan Keskin'in (21) kullandığı motosiklet şarampole düştü. Kazada Keskin hayatını kaybetti, arkasında oturan kız arkadaşı hafif yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:16
Motosiklet kazasında Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı
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Bandırma'da yaşayan Emirhan Keskin, ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile dün Erdek’e gitmek için 10 PY 497 plakalı motosikletle yola çıktı.

Keskin'in kullandığı motosiklet Çalışkanlar Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı.

Kazada araçtan savrulan Emirhan Keskin yaşamını yitirirken, kız arkadaşı ise hafif yaralandı.

Özel bir şirketin muhasebe servisinde çalışan Keskin'in cenazesi, devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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