Motosiklet sürücüsü sahipli yavru köpeği sokaktan alıp kaçtı!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:55

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:55

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/1 Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta bir ay önce çocukların Cane Corso cinsi yavru köpeğe eziyet ettiklerini gören Erdinç Ülker, köpeği sahiplendi. Ülker'in 1 buçuk ay boyunca baktığı ve adını 'Karam' koyduğu köpek, dün akşam saatlerinde sokağa gelen bir motosikletli tarafından götürüldü.

Köpeğinin uzun saatler gelmediğini fark eden Ülker, kamera kayıtlarına baktığında bir motosiklet sürücüsünün yavru köpeği alarak hızla uzaklaştığını gördü. Motosikletlinin Karam'ı aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KÖPEĞİ GERİ GETİRSİN"

Köpeğin sahibi Erdinç Ülker, "Ben çocukların elinde köpeği görmüştüm. Acıdım, köpeğe eziyet ediyorlardı, sahiplendim. 1 buçuk 2 aydır benimleydi, güzelce bakıyordum. Dükkânın etrafında dolanıyordu, geziyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra köpeğin olmadığını fark ettim. Arkadaşımla dolaşmaya çıktığımda köpek yoktu. Kamera kayıtlarını incelediğimde köpeğimin bir motorcu arkadaş tarafından çalındığını gördüm ve bir hayli üzüldük. O motorcu arkadaştan köpeği geri getirmesini istiyoruz. Bir bağ olmuştu aramızda ve köpeği hiç sağına soluna bakmadan götürdü, keşke bir sorsaydı. Köpeği geri getirmesini rica ediyoruz" dedi.