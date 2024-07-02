Motosikleti 8 dakikada çaldılar!

Kırşehir’de, 2 kişi gözlem yaptığı apartmandan 8 dakika içerisinde motosiklet çaldı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 13:40
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Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, 2 kişi bir apartmanın içerisine park edilmiş halde duran motosikleti 8 dakikada çaldı. Olay şehrin büyük mahallelerinden bir tanesi olan Medrese mahallesinde meydana geldi. 

Motosikletin sahibi Muhammed Emin Bedir; yaşanan hırsızlık olayını anlamakta güçlük çektiğini ve apartmanlarından kısa sürede motosikletinin çalındığını söyledi. 

Bedir "Evde komşularla oturuyorduk. Babamın motosikletiydi. Ben de motosiklet sürmeyi babamla birlikte öğrenmek istiyordum. Nasıl olduğunu anlamadık, 8 dakika içerisinde motosikleti alıp kaçtılar" dedi.

Yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.


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