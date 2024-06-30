Kontrolden çıkan sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Feci kaza, Kargın Göleti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Uludağ (41) idaresindeki sepetli motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı B.D. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinden yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralanan 6 çocuk babası sürücü Uludağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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