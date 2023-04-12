'Motosikleti yavaş sür' kavgası: 1 ölü, 7 yaralı, 6 tutuklama

Adana’da ’motosikleti yavaş sür’ uyarısı ile iki aile arasında çıkan kavgada birinin ölümüne, 7 kişinin ise yaralanmasına yönelik yapılan soruşturmada yakalanan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 10:10
'Motosikleti yavaş sür' kavgası: 1 ölü, 7 yaralı, 6 tutuklama
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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde 5 Nisan akşamı iddiaya göre, sokakta bekleyen Zeki A. (20), motosikletle önünden geçen Ferdi Ü.’yü (26) “motosikleti yavaş sür” diyerek uyardı.

İKİ GRUP ÇATIŞTI

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından her iki taraf da yakınlarını çağırıp tekrar aynı noktada buluştu. İki grup arasında tekrardan başlayan tartışma bu sefer silahlı çatışmaya dönüştü.

7 YARALI, 1 ÖLÜ

Olayda 8 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sırtından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muzaffer Üzer (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İki gruptan 7 yaralının tedavisi sürerken, olaya karışan 10 şüpheli de gözaltına aldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Celal Ü., Mustafa Ü. (27), Zeki Ü. (29), Zeki A., Şeyhmus A. ve Kasım A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adana motosiklet kavga

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