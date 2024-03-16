Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp kaçtı!

Beylikdüzü’nde motosikletli şüpheli, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:38
Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp kaçtı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart’ta Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir şahsın silahla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OLAY YERİNE MOTOSİKLETLE GELMİŞ

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelinin motosikletle olay yerine geldiği, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra da bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Ekipler, saldırganın kaçış güzergâhındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin kimlik bilgisi tespit edildi. Şüpheli A.G.’nin yakalanmasına yönelik belirlenen iş yeri ve ikamet adreslerine 5 Mart’ta operasyon düzenlendi. Operasyonda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise; 4 parça halinde 28 gram esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

ALACAK-VERECEK MESELESİYMİŞ!

Şüphelinin emniyetteki sorgulamasında, alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan saldırgan, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.


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