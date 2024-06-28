Motosikletle kamyonete çarpan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:08

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:10

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında Arda T.’nin (14) kullandığı 07 LIK 91 plakalı motosiklet 2053 sokak üzerinde dönmekte olan Adnan K.’nin kullandığı 32 FT 083 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı.

Kaza sonrası neredeyse ikiye katlanan ve hurdaya dönenen motosikletin 14 yaşında ki sürücüsü Arda T. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü belgesi bulunmayan 14 yaşında ki Arda T.’ye motosikleti veren araç sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 978 TL para cezası uygulandı.