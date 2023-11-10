Motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziosmanpaşa'da 1 kişi, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından motosikletle kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi'nde 4 Kasım'da iddiaya göre, motosikletli 2 kişi yol kenarında duran 3 kişiye silahla ateş açtı.
Saldırı sonucu Ahmet Yılmaz hayatını kaybederken saldırıda M.E.B.(16) hafif, Mehmet K. (26) ise ağır şekilde yaralandı.
Polisler, motosikletli saldırganların peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polisin düzenlediği operasyonda motosikletin arka tarafında oturarak ateş ettiği belirlenen Hamza K. (19) gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Hamza K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Motosikleti kullanan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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