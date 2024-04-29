Motosikletlinin tek tekerlek üzerinde tehlikeli yolculuğu

Bayrampaşa O-3 Karayolu'nda, motosiklet sürücüsü uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerledi. Sürücünün hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:27
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Olay, 27 Nisan Cumartesi gece saatlerinde Bayrampaşa O-3 Karayolu'nda meydana geldi.

Aksaray istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, akan trafikte uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerledi.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, tek tekerlek üzerinde şerit değiştirerek araçların arasından geçti.

Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli şekilde seyrettiği o anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


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