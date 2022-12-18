Sıfır otomobil hayali kuran yurttaş yine ikinci ele kaldı

18 Aralık 2022 Pazar, 12:38

1 Aralık itibarıyla düzenlemeye konulan matrah düzenlemesi ile 1600 cc ve altındaki motor hacmine sahip otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

SIFIR ARACA TALEP ARTTI

ÖTV matrah düzenlemesinin ardından bazı sıfır araç modellerinde vergi yükündeki azalma nedeni ile fiyatların düşmesi, sıfır araca olan talebi artırdı. Ancak yurttaşlar fiyatlardaki değişiklik nedeni ile daha cazip hale gelen bu araçlara erişemiyor.

cumhuriyet.com.tr olarak ülkemizde satılan en ucuz otomatik vitesli benzinli otomobil olan Hyundai i10 ve 2021 yılının en çok satan otomobili olan Fiat Egea'yı mercek altına aldık.

EN UCUZ OTOMATİK i10

Hyundai i10'un otomatik vitesli şanzımana sahip versiyonlarında liste fiyatı 329.298 TL ile 355.328 TL arasında değişiyor. İkinci el otomobil alım-satımında birçok kişinin kullandığı bir online alışveriş sitesinde 2018 model yılından 2022 yılına kadar olan aynı marka ve modelin yine otomatik vitesli olan ilanlarını inceledik. 1.000 km ile 158.750 kilometre arasında değişen mesafelerle kullanılmış olan bu araçların fiyatları ise 335.000 lira ile 495 bin lira arasında değişiyor.

EN ÇOK SATAN EGEA

Fiat Egea sedan 1.4 benzinli kampanyalı liste fiyatı easy 364.900 TL, easy plus 379.500 TL olarak satılıyor. Yine aynı online alışveriş sitesindeki aynı otomobilin 2022 model ikinci el ilanlarını incelendik. 1.000 km ile 49 bin kilometre arasında değişen mesafelerle kullanılan bu araçlara ait ilanların en düşüğü 349.500 lira, bu ilandan sonraki en düşük fiyatlı ilan ise 380 bin lirayken en yüksek fiyatın ise 545 bin Türk Lirası olduğu görülüyor.

İKİNCİ EL SIFIRI GEÇTİ

Otomobil üreticilerinin ülkemizde matrah düzenlemesi ile oluşan sıfır araç talebini karşılayamaması, yurttaşı ikinci ele mecbur bıraktı. Bu da ikinci el fiyatlarının sıfırı geçmesine neden oldu.

Editör Notu: Alışveriş sitesi üzeride habere konu olan ilanlardaki otomobillerin bir kısmı oluşturdukları ilanda kilometre bilgisi olarak 1000 ve üzerinde değerler yazmalarına karşın ilan açıklamasında satışa konu olan aracın sıfır olduğunu iddia etmektedirler.