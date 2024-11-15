MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:31

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #MSB #terörist

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