Son Dakika… Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘üçüncü dünya savaşı’ açıklaması!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:14

Güncelleme: 27.06.2024 - 12:14

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada “Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekün bir üçüncü dünya savaşı riski var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada aynı zamanda Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı bir tuğgeneralin insan kaçaklığı yapmasına ilişkin şunlar aktarıldı:

“Bir Tuğgeneralin makam aracıyla insan sevkiyatı yapıldığının tespit edildiğini ve tarafımızdan adli makamlara konunun sevk ettirildiğini daha önce açıklamıştık. Daha olayın başında söz konusu Tuğgeneralin olayda dahli olup olmadığı tespit edilememiş olmasına rağmen komutan sorumluluğu kapsamında derhal emekliye sevk edildiğini de açıklamıştık. Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi.”