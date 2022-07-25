MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:47
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
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MSB'den yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı Şehit Remzi Nişan
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