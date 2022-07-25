MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
July 25, 2022
Video Haberler
- Emekli cebindeki bozuk paraları gösterdi
- CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
En Çok Okunan Haberler
-
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- MİT’i bu işe karıştırmayın!
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri