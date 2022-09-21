MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit'te 1 asker şehit

21 Eylül 2022 Çarşamba, 15:06

Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam, teröristlerce açılan taciz atışı sonucu şehit oldu. İki asker ise yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 21 Eylül 2022 tarihinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."