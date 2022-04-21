MSB açıkladı: 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 11:06
MSB açıkladı: 3 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi. 


Milli Savunma Bakanı

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