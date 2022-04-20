MSB açıkladı: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:42

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!”