MSB açıkladı: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!”
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2022
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/TPF4UNa721
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