MSB açıkladı: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:42
MSB açıkladı: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!”


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