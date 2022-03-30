MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2022 Çarşamba, 11:22
<p>Milli Savunma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.</p>

Milli Savunma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

<p>Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "<strong>18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz"</strong> ifadeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.</p>

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz" ifadeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

<p><strong>'200 LİRACIK' DEMİŞTİ</strong></p><p>18 Mart'ta yapılan açılış törenindeki konuşmasında köprüden geçiş ücretini de açıklayan Erdoğan, ilk hafta geçişlerin ücretsiz olacağını, "Ondan sonra 200 liracık" olacağını söylemişti.</p>

'200 LİRACIK' DEMİŞTİ

18 Mart'ta yapılan açılış törenindeki konuşmasında köprüden geçiş ücretini de açıklayan Erdoğan, ilk hafta geçişlerin ücretsiz olacağını, "Ondan sonra 200 liracık" olacağını söylemişti.

<p>Köprüde, Erdoğan’ın '200 liracık' dediği tarifenin uygulanmaya başlanıldığı ilk günde yurttaşlar feribota yönelmiş, uzun kuyruklar oluşmuştu.</p>

Köprüde, Erdoğan’ın '200 liracık' dediği tarifenin uygulanmaya başlanıldığı ilk günde yurttaşlar feribota yönelmiş, uzun kuyruklar oluşmuştu.

<p>Yurttaşlar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden araçlarıyla geçişleri için 200 TL öderken, feribot geçişlerinde 95 TL ücret ödüyor.<br></p>

Yurttaşlar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden araçlarıyla geçişleri için 200 TL öderken, feribot geçişlerinde 95 TL ücret ödüyor.

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