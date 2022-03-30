MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz" ifadeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.