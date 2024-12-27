MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi MSB duyurdu.

MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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DHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:22

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. 


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #terörist

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