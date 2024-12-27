MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi MSB duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2024
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle… pic.twitter.com/QHLX0jiQnz
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