MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #MSB

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